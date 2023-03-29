أمن بنغازي: شرطة الحدائق تضبط 26 مهاجرًا غير شرعي دون مستندات

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن مركز شرطة الحدائق تمكن من ضبط عدد 26 شخص من المُهاجرين غير الشرعيين بدون مُستندات.

وأوضحت المديرية أ ضبط المهاجرين تم عقب إجراء استيقاف لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بأماكن مختلفة من الإختصاص حسب الخطة المعدة.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه عند إجراء عدة استيقافات من قبل أعضاء المركز تم ضبط عدد 26 من العمالة الوافدة لايحملون إجراءات ثبوتية وتم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال معهم أفادوا بأنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.