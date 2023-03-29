عطاف يبحث مع المنقوش مسار التسوية للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بحث في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وجدد عطاف، تضامن بلاده مع ليبيا في كل ما يدعم وحدتها ويكرس التوافق بشأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي.