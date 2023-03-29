سب ليبيا وأهلها..دعم المديريات: ضبط مصري تهجم على مواطنين بسكين

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أكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق اليوم الأربعاء ضبط شخص مصري الجنسية اعتدى ) على مواطنين اثنين بآلة حادة (سكين).

وأوضح الجهاز أن القبض على المتهم تم بعد ورود بلاغ عن تهجم أحد الأشخاص الأجانب (مصري الجنسية) على مواطنين اثنين، تسبب لهما بالأذى الجسيم على مستوى الرأس والوجه، بواسطة آلة حادة (سكين).

وأضاف جهاز دعم مديريات الأمن أن الواقعة كانت سبب ركن سيارات المواطنين بالقرب من مكان سكنه.

وأفاد الجهاز أنه بحسب البلاغ الوارد فإن المتهم قام بالسب والشتم لبلدنا الكريم وأهله أمام جمع من المواطنين دون مراعاة للشهر الكريم ولا للبلد الذي يأويه.

وأشار إلى أنه على الفور خرجت دوريات تابعة للجهاز إلى عين المكان، وتم ضبطه ليتبين أنه قد دخل الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وأنه من أصحاب السوابق الجنائية .

ولفت جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية لإحالته إلى النيابة العامة.