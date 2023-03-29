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مجلس الدولة يختار ممثليه بلجنة 6+6 ويدعو مجلس النواب لبدء الاجتماعات بطرابلس الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الأربعاء، عن اختيار ممثليه بلجنة 6+6 المشتركة مع مجلس النواب لوضع قوانين الانتخابات.

وضمت اللجنة الأعضاء أحمد جمعة الأوجلي، حماد محمد بريكاو، عمر محمد أبوليفة، فتح الله محمد حسين، فوزي رجب العقاب، ماما سلیمان بلال.

وعقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم اجتماعاً مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس.

وذكر المكتب لمجلس الدولة إن اللجنة اختارت في اجتماعها الأول عمر أبوليفة، رئيسا لها بإجماع أعضائها.

ووجهت لجنة مجلس الدولة دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس خلال الأسبوع المقبل.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى أن عمل اللجنتين يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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