المركزية لانتخابات المجالس البلدية تستعد لتأمين مقرات الانتخابات

الوطن| رصد

عقدت أمس الثلاثاء بمقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اجتماع اللجنة الأمنية لانتخابات المجالس البلدية، بحضور مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية عميد محمد حسن الزين، والمستشار السياسي والمستشارين الإعلاميين، ومكتب شؤون اللجان الفرعية باللجنة المركزية.

وتناول الاجتماع العديد من بنود جدول الأعمال، ومنه تأمين مقار انتخابات المجالس البلدية بكافة البلديات (شرقا وغربا وجنوبا)، لاستكمال المناقشات والاستعدادات الفنية والبشرية بشأن الانتخابات، والاتصال بكافة اللجان الفرعية للتنسيق الأمني وحصر و تأمين المقرات الخاصة بالعملية الانتخابية، و التنسيق مع الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا لوحدة الصف، ونبذ الفرقة لقطع الطريق أمام المخططات التي تنال من سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد المجتمعون على أهمية اللجنة الأمنية والتنسيق مع كافة اللجان الأمنية بمختلف المديريات، في تهيئة الظروف للعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات المجالس البلدية في جو ديمقراطي.

وصرح عميد محمد حسن الزين مدير إدارة تأمين وحماية مقرات الانتخابات بالمنطقة الشرقية بأن انتخابات المجالس البلدية خطوة تستكمل خطوات سابقة على مدى شهور من الاستعدادات، وحل كافة الصعوبات في البدء بالعملية الانتخابية.