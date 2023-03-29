3000 برميل يوميًا..الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات ضخ النفط الخام من حقل إيروان

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن شركة زلاف بدأت عمليات ضخ النفط الخام من حقل إيروان النفطي بمعدل 3000 برميل يوميًا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لسياسيتها للرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر.

وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج لحقل إيروان إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميًا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنانبيب الرابط بين حقل إيروان والشرارة.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة زلاف تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يوميًا من خزانات الإنتاج بحقل إيروان إلى وحدة لمعاجلة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.