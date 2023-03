وفد من مجلس النواب يبحث في موسكو مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية

ليبيا – التقى وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الهادي الصغير ضم السادة أعضاء المجلس جلال الشويهدي، والصديق مفتاح حمودة، وعبد الناصر بشير بن نافع، بالممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا.

حيث تم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا وتم التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية.

وتم التشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وناقش اللقاء بشكل منفصل عددًا من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.

