ليبيا الان

المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يتابع خطة مؤسسة النفط الليبية لرفع إنتاجها لـ 2 مليون برميل يومياً

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد اليوم الأربعاء في ديوان المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين ( أ ـ هـ)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس، أن دعم المؤسسة والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة، والشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

كما أكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

يذكر أن معدلات إنتاج النفط الخام اليومي تصل الآن إلى مليون و 207 ألف برميل يومياً، بحسب آخر منشور لمؤسسة النفط الليبية عن معدلات الإنتاج.

Trending

نائب رئيس الحكومة المكلفة: سنجري جولات تفقدية للجنوب الليبي لتوفير احتياجات المواطنين

 

Trending

حكومة الوحدة: جميع السلع متوفر بالأسواق الليبية وبأسعار مقبولة عدا اللحوم

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك