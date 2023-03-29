المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يتابع خطة مؤسسة النفط الليبية لرفع إنتاجها لـ 2 مليون برميل يومياً

عقد اليوم الأربعاء في ديوان المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين ( أ ـ هـ)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس، أن دعم المؤسسة والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة، والشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

كما أكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

يذكر أن معدلات إنتاج النفط الخام اليومي تصل الآن إلى مليون و 207 ألف برميل يومياً، بحسب آخر منشور لمؤسسة النفط الليبية عن معدلات الإنتاج.

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