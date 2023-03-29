الأعلى للدولة يُشكل لجنة وضع القوانين الانتخابية مع مجلس النواب في (6+6)

أخبارليبيا24

أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة بوضع القوانين الانتخابية مع مجلس النواب في لجنة (6+6).

وأوضح المجلس أن اللجنة تتكون من أحمد جمعة الأوجلي، وعمر محمد أبوليفة، فوزي رجب العقاب، حماد محمد بريكاو، فتح الله محمد حسين، ماما سليمان بلال.

ولفت المجلس في قراره إلى أن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه يكونون ممثلين للمجلس الأعلى للدولة في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب (6+6).

وأكد مجلس الدولة على اللجنة بأن تقدم تقريرا لمكتب الرئاسة بعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها.

وصوت مجلس النواب في جلسته، في 20 مارس الجاري على اختيار ممثليه في لجنة “6+6” المشتركة التي ستضم أيضاً ممثلين من المجلس الأعلى للدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وصوت المجلس على اختيار المرشحين جلال الشويهدي، وعزالدين المنفي، عن إقليم برقة، والمرشحين، ميلود الأسود، وعزالدين قويرب عن إقليم طرابلس، والمرشحين، صالح قلمة، وبوصلاح شلبي، عن إقليم فزان.