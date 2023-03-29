هيئة مشايخ ليبيا ترفض تصريحات الرئيس التونسي بشأن حقل البوري

أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، رفضها للتصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن حقل البوري والجرف القاري بين ليبيا وتونس.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فإنها أكدت على تمسك ليبيا بحقها القانوني الذي عززته أحكام محكمة العدل الدولية بخصوص خط التقسيم لمنطقة الجرف القاري.

كما استنكرت الهيئة، الزج باسم ليبيا في ملفات اقتصادية داخلية لأسباب لا أساس قانوني لها، خاصة وأن حقل البوري البحري الليبي يقع بعيدا عن خط التقسيم ومنطقة الجرف التي كان التحكيم الدولي فاصلا فيها، وتم قبول الحكم من الدولة التونسية.