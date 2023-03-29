الدبيبة يؤكد دعم مؤسسة النفط والوقوف على برامجها واعتمادها

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن دعم المؤسسة الوطنية للنفط والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة.

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أن الشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين ( أ ـ هـ)،.

كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة، والتأكيد على دعم المؤسسة واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.