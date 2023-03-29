المجلس الأعلى للدولة يعلن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 .. من هم ؟

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب “6+6” والموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في قرار أصدره الأعلى للدولة أمس الثلاثاء، سمى فيه أعضاء اللجنة وهم أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، وفق بيان أصدره المجلس بحسب وكالة الاناضول.

وأضاف البيان أن “رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عقد اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس بطرابلس”.

وأواضح أن “اللجنة 6+6 التابعة للمجلس الأعلى قد اختارت في اجتماعها الأول عمر أبوليفة رئيسا لها بإجماع أعضائها وتم توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل”.

وأشار إلى أن عمل اللجنة “يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام”.

وفي 20 مارس/ آذار الجاري، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة “6+6″، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

والتعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

وتعمل “6+6” على وضع بديل للقانون “رقم 1” لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/ آب 2021، والقانون “رقم 2” لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.