اجتماع وشيك في جنيف لحكومتي الدبيبة وباشاغا لدعم «خطة باتيلي»

أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع، الذي يعتزم «مركز الحوار الإنساني»، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها بجنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز، على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ«اجتماع تشاوري غير رسمي»، أن «المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء»، موضحاً أن «جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه».

وقال المصدر، الذي اشترط عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيعقد «استجابة لطلب من عدة أطراف ليبية ومن دول إقليمية ودولية»، مؤكداً أنه «لا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضاف أنها «بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور»، كما أوضح أن هدف الاجتماع هو أن تجد المؤسسات الليبية «توافقات تسمح بإنجاح الخطة»، التي أعلن عنها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن يعقد «اجتماع عصف ذهني غير رسمي مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي».

وطبقاً للدعوة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فسيشكل هذا الاجتماع «الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث «ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي، والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات». ومن المنتظر وفقاً لنص الدعوة أن «تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى». وسيقدم المشاركون الليبيون خلال الاجتماع، المقرر في أحد فنادق جنيف «نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام، بينما سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم».

ويتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين الثلاثاء المقبل، بينما ستعقد في اليوم التالي (الأربعاء) جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا، وردود فعل الممثلين الدوليين، والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة. ولعب «مركز الحوار الإنساني» دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021.

في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيسه عبد الهادي الصغير، اجتماعا مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية، تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا». ولفت إلى «التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، وتم التشديد على «ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية، من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها». كما ناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية – الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.

وطبقاً لما أعلنه بوغدانوف أخيراً، فسيتوجه سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، إلى العاصمة طرابلس، حيث تخطط روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك، بالإضافة إلى فتح قنصلية في بنغازي بشرق البلاد.

من جهة ثانية، عقد رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري، أمس، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس. واختارت اللجنة في اجتماعها الأول، عمر أبوليفة، رئيسا لها «بإجماع أعضائها»، بحسب بيان عن المجلس. ووجه «الأعلى للدولة» دعوة إلى «لجنة مجلس النواب» للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أن «عمل اللجنتين يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام».