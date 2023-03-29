الناطق باسم جهاز النهر: إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم جهاز وإدارة تنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي عن إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي.

وقال الساعدي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن المسار الشرقي وتحديداً عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس تعرضت لأعمال تخريب وكسر للصمام.

وأوضح الناطق باسم جهاز أن هذا الاعتداء تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وأوضح الساعدي، أن فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة- سهل الجفارة حاولت خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، ولكن نظراً لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة لم تفلح جهودنا في السيطرة على التسريب.

وأضاف الساعدي، أن فرق الصيانة ستقوم بإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة، بعد إيقاف الضخ الذي سيؤثر على مدن مصراتة وزليتن والخمس بنقص المياة، ومدينة طرابلس ستتم تغذيتها عبر المسار الأوسط.