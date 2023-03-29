الشرق الأوسط: اجتماع مرتقب في جنيف بمشاركة حكومتي الدبيبة وباشاغا

أكدت الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع الذي يعتزم مركز الحوار الإنساني تنظيمه الشهر المقبل.

مصدر في المركز وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها جنيف، ذكر في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط طالعه موقع الوطن، أن التحضيرات جارية لعقد ما يصفه بـاجتماع تشاوري غير رسمي، مضيفاً أن المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء، وأن جميع المؤسسات الليبية ممثَلة فيه.

وقال المصدر إن الاجتماع سيعقد استجابة لطلب من أطراف ليبية عدة ومن دول إقليمية ودولية، مؤكداً ألّا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع؛ لكنه أضاف أنها مدعوة كطرف للحضور فقط، كما أوضح أن هدف الاجتماع هو أن تجد المؤسسات الليبية توافقات تسمح بإنجاح الخطة التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.