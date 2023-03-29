معزب: باتيلي يحاول تقديم مجلسي النواب والدولة ككبش فداء لفشل مبادرته

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تجاهل الحديث عن أن القوى المسلحة، هي القادرة على تعطيل أي قانون، حتى لو تم إقراره والتوافق عليه من قبل مجلسي النواب والدولة.

وأضاف معزب في تصريح صحفي أن أغلب أحاديث باتيلي الأخيرة بدت أقرب لإعلان مُبكر بعدم نجاح مبادرته مع محاولة وضع مجلسي النواب والدولة ككبش فداء ليلقى الجميع بالمسؤولية عليهما.

وتابع: يوجد زخم دولي داعم لإجراء الانتخابات، لكن باتيلي لم يحظَ بدعم قوي من الدول الغربية بشأن مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات، فالخلاف بين تلك الدول لا يتعلق بإجرائها من عدمه، إنما يتركز حول سبل ووسائل تحقيق ذلك.

وقلل معزب من قدرة الاجتماعات الأمنية التي عقدها باتيلي مع القوى المسلحة على معالجة حالة الاستقطاب الواسعة التي خلفتها الحروب والانقسامات، موضحاً أن هذه الاجتماعات لم تتركز نقاشاتها حول العملية الانتخابية مقارنة بتشكيل القوى المشتركة التي أعلن عنها أخيراً والتي ستضطلع بحماية وتأمين الجنوب الليبي.

ورأى أن المشكلة الرئيسية لن تظهر إلا مع تطبيق القوانين، خاصة إذا تضمنت بنوداً تقصي أي مرشح في الانتخابات الرئاسية.