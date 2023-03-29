شركة الكهرباء: سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي _ سي فرج

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أنه يجري حالياً سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي _ سي فرج جهد 400 ك.ف.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا صيانة خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك.ف المتوقفة منذ فترة طويلة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن لهذه الخطوط أهمية قصوى في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وأفادت الشركة أن سحب الأسلاك قارب على الانتهاء بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة مما سيساهم في تعزيز الشبكة في المنطقة بعد استكماله.