لتقديم أفضل الخدمات..جوازات المنطقة الشرقية تستعرض المشاكل والعراقيل

أخبارليبيا24 استعرض مساعد رئيس المصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية لواء فيصل محمد المحجوب المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات. وتطرق المحجوب خلال اجتماع ضم رؤساء الفروع والأقسام والمكاتب لمكونات المصلحة بنطاق بنغازي الكبري إلى احتياجات الفروع والأقسام والمكاتب والرقابات. وأكد مساعد رئيس المصلحة على أهمية الضبط والربط والتقيد بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصلحة. وشدد المحجوب كذلك على ضرورة تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطن، وأهمية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل دوري والعمل بروح الفريق. أنسخ رابط المقال تم النسخ

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