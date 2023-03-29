وزير “عمل الدبيبة” يعقد اجتماعا لمتابعة الالتزام بالحضور والانصراف بالوزارة

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد الرضا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري العادي لوزارة العمل والتأهيل، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وناقش الاجتماع، سير العمل بالوزارة ومعالجة الصعوبات والمختنقات التي تواجه الإدارات والمكاتب، ومتابعة الالتزام بالحضور والانصراف، وتحديد عدد الموظفين الفعليين لضمان سير العمل المطلوب بالتنسيق مع مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة، وفق بيان للوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة قرارات اللجان المكلفة بمهام غير المنجزة خلال عام 2023، وتحديد الأسباب التي حالة دون إكمال مهامها، وبحث خطة العمل المقترحة لسنة 2023 من قبل الإدارات والمكاتب.

وتناول الاجتماع التقرير السنوي للربع الأول من العام 2023، إضافة إلى التأكيد على آلية التواصل الإلكتروني بين إدارات ومكاتب الوزارة والجهات التابعة لها.