إنشاء كلية ومعهد بمنطقة هراوة شرق سرت

أخبار ليبيا 24

بدأت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة الليبية المعينة من البرلمان في إنشاء كلية ومعهد بمنطقة هراوة الواقعة إلى الشرق من مدينة سرت بنحو 70 كم.

وقالت الحكومة، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تنمية عدد من المدن والمناطق التي تعاني من الإهمال، وكذلك المناطق المتضررة من الحروب.

وأضافت، أن لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الوزراء، خالد الأسطى، أطلقت قبل أيام أعمال بناء كلية ومعهد بمنطقة هراوة.

وهراوة هي بلدة تقع على الطريق الرابط بينها وبين النوفلية وبن جواد في منطقة “الوادي الحمر”، ويربو عدد سكانها إلى 2.600 نسمة بحسب تعداد سنة 2010. وكانت البلدة قد وقعت في 2015 تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث فرض التنظيم عليهم “الاستتابة”.