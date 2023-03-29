تفاصيل مثيرة في القبض على مروج مـخـدرات في بنغازي .. صور

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القاء القبض على مُروج لمادة الحشيش المخدرة على متن مركبة مسروقة بمنطقة المساكن .

وبالتفاصيل وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن تجوال مركبة نوع هيونداي اكلك اللون رصاصي مسروقة من إختصاص مركز شرطة القوارشة وتتجول بمنطقة المساكن .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة سالفة الذكر وتم إنطلاق قوة من تحريات المركز إلى منطقة المساكن وتم التأكيد على الأماكن التي مرت منها المركبة .

وتم مشاهدة المركبة وتم اللحاق بها وإستيقافها وعلى متنها شخص وعند طلب إجراءات المركبة من السائق حاول الهرب ولكن تمت السيطرة عليه وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور بداخلها على قطعتين كبيرتي الحجم من مادة الحشيش المخدرة .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ف من مواليد 1999 وإعترف بترويجه لمادة الحشيش المخدرة وكما أفاد انه قام بشراء المركبة سالفة الذكر من أخيه بمبلغ 3500 دينار ويعلم أنها مسروقة .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة….