تعليق مفاجئ لـ “محمد الحصان” آمر الكتيبة 166 على اجتماع وفد حفتر في طرابلس

علق القيادي محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 للحماية والحراسات على اجتماع وفد القيادة العامة التابع للمشير خليفة حفتر بقادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، قائلاً “ملتقى بين الأطراف الإخوة.. وعن شخصي أنا لا أعارض هذه المبادرة”.

وأوضح الحصان إن تعليقه يأتي نظراً لكثرة المشادات والمزايدات والخلافات التي تحدث اليوم بخصوص الملتقى الذي تم في العاصمة طرابلس بين الأطراف الإخوة”.

وأضاف الحصان “بذلنا كل ما بوسعنا منذ عامان قد مضو إلى يومنا هذا ولازلنا نسعى إلى التوفيق والسداد وتقريب وجهات النظر بين الإخوة في الوطن الواحد”.

ونوه الحصان إلى رأيه الشخصي “أنا لا أعارض هذه المبادرة إن كانت النوايا لصالح الوطن والمواطن وعلى نفس النهج الذي سرنا فيه”، مضيفاً ” كفانا خِلافات وحـروب ونزاعات لا ناقة لليبين فيها ولا جمل، الهدف هو ليبيا واحدة”، مشدداً “مازلنا على العهد سائرون”.