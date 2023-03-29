ليبيا الان

الصحة العالمية تعرب عن قلقها من ارتفاع حالات الحصبة جنوب وغرب ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاءقلقها إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في بلديات جنوب وغرب ليبيا.

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات الصحية الليبية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد الدعم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد».

وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، زيادة خطر انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي يمكن أن تعرض صحة الأطفال لخطر كبير.

وأفادت هوف أن الصراع المستمر والاضطرابات المرتبطة بالوباء وتزايد عدم المساواة في الحصول على اللقاحات على مستوى العالم وفي الإقليم، وتحويل الموارد من برامج التحصين الروتينية في ليبيا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد انطلاق جملة الأسبوع قبل الماضي ضد مرض الحصبة استجابةً لظهور عدد من الحالات ببلدية تنيناي.

وأكد المركز أن حملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية استمرت حتى 19-3-2023 وتستهدف الأطفال من عمر السـنة إلى 15 سنة.
وأفاد المركز أن هذه الحملة بمشاركة إدارة التطعيمات بالمركز الوطني وإدارة الخدمات الصحية ومكتب الرعاية الصحية ببلدتي بني وليد وتنيناي.
عدد المشاهدات: 13

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك