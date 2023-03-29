الهنقاري يُدافع عن اجتماع وفد “حفتر” بقادة المجموعات المسلحة في طرابلس

دافع المحلل السياسي “محمد الهنقاري” عن اجتماع وفد القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر بقادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، مؤكداً إن الاجتماع مجرد مناورة واستكشاف لخطط العدو واحترام للوسيط”.

وقال الهنقاري في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، ” فلنعتبر رفسة البازين مع العدو مجرد مناورة واستكشاف لخططه، واحترام للوسيط”، حسب وصفه.

وبرر الهنقاري قائلاً “لا اعتقد أن من يملك صفات الرجولة ويؤمن بقضية العدالة والديمقراطية أن يصبح عامل أو صبي تحت قيادة شخص متعجرف ومغرور وسفاح تاريخه حافل من الذل في الاسر، وسجل طويل من الهزائم والغدر والخداع ولا يثق الا في ابنائه وأصهاره”, في إشارة لحفتر حسب تعبيره.

وأضاف الهنقاري في وصف “حفتر”، إنه “مجنون بنشوة الحكم والتي أعمت بصيرته وعقله وأصبح مجرد من الانسانية والدين”، حسب قوله.