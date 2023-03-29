الوطنية للنفط: بدء عمليات ضخ النفط الخام من حقل إيروان بمعدل 3000 برميل

العنوان – طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن شركة زلاف بدأت عمليات ضخ النفط الخام من حقل إيروان النفطي بمعدل 3000 برميل يوميًا.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لسياستها للرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر.

ورجحت مؤسسة النفط أن معدلات الإنتاج لحقل إيروان ستصل إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميًا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنانبيب الرابط بين حقل إيروان والشرارة.

وبينت المؤسسة أن شركة زلاف تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يوميًا من خزانات الإنتاج بحقل إيروان إلى وحدة لمعاجلة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.