بلدية طرابلس المركز تطالب حكومة الوحدة بإيجاد حلول للمباني الآيلة للسقوط في شارع بالخير

أخبار ليبيا 24

جددت، بلدية طرابلس المركز، اليوم الخميس، مناشدتها للجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية (الوحدة) لإيجاد حلول سريعة لسكان المباني المتهالكة والآيلة للسقوط في شارع بالخير.

وعرضت البلدية، تسجيل مصور، يظهر ما تعانيه الأسر بالمباني المتهالكة والآيلة للسقوط بالشارع.

وقبل خمسة أيام أجرى عميد بلدية طرابلس المركز رفقة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز ومختار محلة بالخير جولة بشوارع طرابلس مرورا بالمساكن المتهالكة.

وقالت البلدية، إنه جرى خلال الجولة متابعة ملف المباني المتهالكة وآخر المستجدات بالخصوص ومتابعة بعض المشاريع التي تشرف عليها إدارة المشروعات بالبلدية.

ويوم الثلاثاء 31 يناير 2023 انهار منزل في شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث تم إخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل.