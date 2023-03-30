القبض على مصريين بحوزتهم تعريفات عسكرية ليبية في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الاربعاء عن تمكن إستيقاف أمني لقسم التحريات العامة بمنطقة شبنة من ضبط أشخاص من الجنسية المصرية بحوزتهم تعريفات عسكرية مزورة .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وأثناء قيام أعضاء التحريات بإجراء استيقاف مُفاجئ تم الإشتباه بمركبة آلية نوع مازدة صابونة زرقاء اللون لاتحمل لوحات معدنية وعلى متنها ثلاثة أشخاص تم استيقافهم وعند طلب اجراءاتهم قام بإبراز تعريفات عسكرية واتضح أنهم لايحملون الجنسية الليبية .

وعلى الفور تم ضبطهم والإنتقال بهم إلى القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة