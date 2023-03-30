القبض على مشتبه بشرقة قطعة أثرية من متحف السرايا الحمراء

نجح أعـضـاء التحري وجمع الاستدلالات بمكتب السرايا الحمراء التابع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار طرابلس في ضبط أحد المواطنين الليبيين متلبسا بسرقة قطعة أثرية من متحف السرايا الحمراء.

وقال بلاغ لداخلية الوحدة، إن أعضاء الفرع اشتبهوا في الشخص المذكور من أمام المتحف فتم تفتيشه وعثر بحوزته على جرة صغيرة اعـتـرف بسرقتها من داخل متحف السرايا.

وأضاف بلاغ الداخلية إنه اتـخـدت الإجـراءات القـانـونـيـة حـيـاله وتـمـت إحـالتـه الى نـيـابـة النظام العـامـة.

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