القبض على مصري بتهمة الاعتداء على مواطنين وسب ليبيا وأهلها

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، الاربعاء القبض على شخص مصري الجنسية بتهمة الاعتداء على مواطنين والسب والشتم للبلاد امام جمع من المواطنين .

وبحسب الجهاز أنه بعد ورود بلاغ عن تهجم أحد الأشخاص الأجانب (مصري الجنسية) على مواطنين اثنين، تسبب لهما بالأذى الجسيم على مستوى الرأس والوجه، بواسطة آلة حادة (سكين) وذلك بسبب ركن سيارتهم بالقرب من مكان سكنه كما قام بالسب والشتم لليبيا وأهلها أمام جمع من المواطنين.

وعلى الفور خرجت دوريات تابعة للجهاز إلى عين المكان، وتم ضبطه ليتبين أنه قد دخل الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وأنه من أصحاب السوابق الجنائية .

اتخذت الإجراءات القانونية لإحالته إلى النيابة العامة.