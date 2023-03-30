اللجنة المشتركة في بنغازي تقوم بحملات مكثفة على النشاطات التجارية

العنوان – بنغازي

قامت دوريات اللجنة المشكّلة من جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي و جهاز الظواهر السلبية و الدعم المركزي و الشرطة العسكريه بحملة مكثفه في نطاق بلدية بنغازي.

وأكد رئيس غرفة العمليات الأولى الرائد فرج الدرسي بأن الحملة استهدفت كل العوائق والعشوائيات والباعة المتجولين الذين يستغلون الفضاء العام.

وأشار الدرسي إلى أنه تم قفل عدة أنشطة بالشمع الأحمر لعدم توفر الاشتراطات الصحية و القانونية فيها.

يشار إلى أن الاجهزة الضبطية في مدينة بنغازي تقوم منذ أيام بحملات مكثفة على النشاطات المختلفة في المدينة وتمكنت من خلال ضبط عديد المخالفات والمخالفين.