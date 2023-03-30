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إيطاليا: ارتفاع إعداد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بنسبة 152٪

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وصول 10628 مهاجراً غير شرعي من ليبيا من بداية عام 2023 وحتى 28 مارس، أي بزيادة 152٪ مقارنة بـ 4207 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية التي حصلت على بيانات وزارة الداخلية أن أكثر من نصف الوافدين الجدد غادروا من برقة بالمنطقة الشرقية من ليبيا.

وقال مدير مكتب التنسيق لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في المنظمة الدولية للهجرة ورئيس البعثة في إيطاليا ومالطا، لورانس هارت، إن “هناك أسباب مختلفة لهذه الزيادة. من الأمور ذات الأهمية الخاصة وقف الصيد الذي فرضته الحكومة الليبية في وقت معين من العام الماضي”.

وأشار هارت، إلى وجود 99 ٪ من الصيادين الليبيين أنفسهم عاطلين عن العمل وبدون موارد بين عشية وضحاها. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد أصحاب السفن الليبيون يتمتعون بفرصة استخدام سفنهم، التي اشتراها المهربون أو المهربون بعد ذلك.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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