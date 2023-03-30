ضبط 26 من المُهاجرين غير الشرعيين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تمكن “مركز شرطة الحدائق” من ضبط عدد 26 من المُهاجرين غير الشرعيين بدون مُستندات .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الحدائق العميد رمضان الزاوي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتكون الخطة بإجراء الاستيقافات بأماكن مختلفة من الإختصاص .

وعند إجراء عدة استيقافات من قبل أعضاء المركز تم ضبط عدد 26 من العمالة الوافدة لايحملون إجراءات ثبوتية وتم ضبطهم والإنتقال به إلى المركز.

وبالإستدلال معهم أفادوا بأنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص…