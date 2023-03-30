مدير أمن طرابلس يطالب برفع الحالة الأمنية خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

شدد، مدير الأمن بطرابلس اللواء خليل وهيبة، في اجتماع أمني ضم رؤساء من مكتب البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة، على رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى داخل العاصمة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

كما شدد مدير الأمن، على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المجرمين لإحالتهم للنيابة.

وأكد وهيبة، على أهمية الاستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات، التي قد تستهدف أمن العاصمة من خلال محاربة الجريمة.

وقال، إن التجارب أثبتت أن التعامل مع التحديات المتسارعة، يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية، وتبادل المعلومات وعدم الاكتفاء بالبلاغات.

كما أكد على مراكز الشرطة بضرورة متابعة المحاضر واستيفائها واتخاذ الاجراءات اللازمة، التي تساعد لكشف هوية مرتكبي الجرائم.