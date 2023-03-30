بلدية طرابلس المركز تدق “ناقوس الخطر” بشأن المباني المتهالكة في شارع بالخير

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دقّت، بلدية طرابلس المركز، عبر مقطع فيديو، اليوم الخميس، “ناقوس الخطر” بشأن معاناة سكان المباني المتهالكة والآيلة للسقوط في شارع بالخير وسط العاصمة طرابلس.

وعرضت البلدية، عبر فيسبوك، تسجيلًا مصورًا يظهر حجم المعاناة التي تعانيها الأسر التي تسكن داخل المباني المتهالكة والآيلة للسقوط بالشارع.

وجددت البلدية مناشدتها للجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية -حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة- لإيجاد حلول سريعة لسكان تلك المباني المتهالكة في شارع بالخير، وذلك في إشارة إلى خطورة الوضع وخشية انهيارها فوق ساكنيها في أي لحظة.

وقال مكتب الإعلام بالبلدية: “تكرر بلدية طرابلس المركز مناشدتها للجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية لإيجاد حلول سريعة للسكان”.

وفي نهاية يناير 2023 انهار منزل في شارع بالخير فوق ساكنيه، دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث تم إخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل. وقبلها بيومين سقطت عمارة في نفس المنطقة.

ويوم 28 ديسمبر 2022، في يوم سقوط العمارة، قالت بلدية طرابلس المركز إنها “تأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان”، مشيرة إلى أن بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء.