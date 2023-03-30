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مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء الإنتاج بحقل إيراون بمعدل 3000 برميل يومياً

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، عن بدء شركة زلاف، عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل إيراون النفطي بمعدل 3000 برميل يومياً.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان إن بدء الإنتاج من حقل إيراون يأتي تنفيذاً لسياسة المؤسسة للرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.

وأشارت مؤسسة النفط الليبية إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج لحقل إيراون إلى أكثر من 16 ألف برميل يومياً في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط بين حقل إيراون والشرارة.

ولفتت إلى أن شركة زلاف ليبيا تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يومياً من خزانات الإنتاج بحقل إيراون إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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