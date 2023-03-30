الشنطي يبحث المختنقات التي تعيق عمل الاتحاد العام لنقابة عمال النفط والغاز

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استمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية سليمان الشنطي لمنسق عام الاتحاد العام لنقابة عمّال النفط والغاز، وبعض أعضاء الاتحاد لشكواهم والمختنقات القانونية والإدارية التي تعيق عمل الاتحاد والتي تتمثل بوجود جسم نقابي آخر منتحلٍ لصفة الاتحاد، وممارسة مهامه بالعاصمة طرابلس؛ مما سبب إرباكا في عمل الاتحاد، والشّركات النّفطية بالدّاخل والخارج.

وجاء تأكيد رئاسة الهيئة بوقوفها على حيثيات الموضوع، والفصل فيه قانونيا وإداريًا بما يتفق والتشريعات النافذة بالخصوص، وبما يَضمنُ استقرار الوضع الإداري للاتحاد وقطاع النفط، ويُحقّقُ المصلحة العامة.