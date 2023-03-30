ضبط سيارة تجوب شوارع العاصمة بأوراق مزورة

أخبار ليبيا 24

ضبطت دورية تابعة لشرطة مرور أبو سليم سيارة نوع “كيا أوبتيما” عند مفترق نادي الاتحاد بأوراق مزورة. وقالت مديرية أمن طرابلس، إن إحدى دوريات التابعة لشرطة مرور أبوسليم بقيادة تمكنت من ضبط سيارة بالقرب من الإشارة الضوئية نادي الاتحاد.

وأضافت، أن بالاستعلام عنها من غرفة العمليات والسيطرة تبيّن أن أوراق السيارة مزورة، مشيرة إلى أنه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه حث مدير الأمن بطرابلس على أهمية الاستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات، التي قد تستهدف أمن العاصمة من خلال محاربة الجريمة.

وقال اللواء خليل وهيبة، إن التجارب أثبتت أن التعامل مع التحديات المتسارعة، يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية، وتبادل المعلومات وعدم الاكتفاء بالبلاغات.

وشدد وهيبة، في اجتماع أمني الأربعاء، على مراكز الشرطة بضرورة متابعة المحاضر واستيفائها واتخاذ الاجراءات اللازمة، التي تساعد لكشف هوية مرتكبي الجرائم.

ووجّه، بحسب المديرية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال أيام رمضان المبارك، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المجرمين لإحالتهم للنيابة.