بعد إساءة مسلسل “السرايا” للقبيلة.. “التومي” يتفقد بلديات ورشفانة

تفقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي” رفقة مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التنفيذية التابعة عددا من البلديات لتفقد أوضاع واحتياجات البلديات.

وشملت الجولة التفقدية لبلديات ورشفانة (العزيزية، الزهراء، سواني بن ادم، المعمورة، الناصرية، العامرية، الماية)، وجاءت هذه الزيارة لمتابعة المشاريع المنفذة و المتوقفة، والاطلاع على مشروعات الطرق المنفذة والتي تدخل ضمن مشروعات (عودة الحياة).

وأشاد الوزير على عمل المجالس البلدية وحثها على العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما أكد من جانبه على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة المشاكل التي تعانيها البلديات .

وكان المركز الإعلامي المعمورة طالب قناة سلام التي تعرض مسلسل السرايا الذي قام بإنتاجه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وكذلك مخرج العمل بالاعنذار وحدف المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة واحترام كيانها وتاريخها.

وذكر المركز، في بيان إعلامي، أن مسلسل السرايا الذي يعرض على قناة سلام يزرع الأوهام ويتعمد الاساءة بشكل مباشر لقبيلة ورشفانة.

وأضاف “أيها الشاب أسامة رزق احترم تاريخنا وإياك أن تشوه ماضينا المجيد بترهات وأوهام لا تملك فيها حجة ولا برهان”.

وتابع “ورد في أحد مشاهدكم النتنة في حلقة اليوم وتحديدا في الدقيقة 25 اسم ورشفانة وقد تعمدتم إلا أن تذكروه بسوء وقد نسيتم وتناسيتم واقع ورشفانة التاريخي في تلك الفترة.