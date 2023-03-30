شط الحرية الحلقة السابعة.. تضحيات الليبيين ودمائهم ضاعت هباء

عرضت اليوم الأربعاء الحلقة السابعة من مسلسل شط الحرية، التي كانت بعنوان “الفسفوري” والتي احتوت على اسقاطات على الواقع الذي تعيشه ليبيا.

وتشير الحلقة إلى أن الليبيين ضحوا بدمائهم على مدار الـ 40 عاماً الماضية لاستقلال الدولة وسيادتها من أجل أن تعيش الأجيال الجديدة في خير ورخاء.

إلا أن تضحيات الليبيين ودمائهم راحت هباء بعد ما سقطت الدولة عقب أحداث فبراير 2011 ودمرتها التدخلات الخارجية وفقدت الدولة سيادتها، واستولت على خيراتها الميليشيات والذين حصلوا على كراسي السلطة بدعم من الخارج.

وأثار مسلسل شط الحرية ضجة في ليبيا منذ بدء عرض حلقات الجزء الخامس مع بداية شهر رمضان الجاري، والتي سلط خلالها الضوء على عدة مشاكل يعاني منها الليبيين وعلى المواقف السياسية التي تتخذها السلطات.

وتناول مسلسل شط في الحلقات الماضية عدة قضايا تهم المواطن الليبي، منها تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، والمعاناة في التعامل مع المصارف ومشكلة نقص الكهرباء.

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