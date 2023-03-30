الانتهاء من صيانة الطريق الساحلي غرب سرت

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، مساء الأربعاء، الانتهاء من صيانة الطريق الساحلي غرب مدينة سرت بطول 14 كلم.

وأوضحت الحكومة، إن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية؛ وذلك لتسهيل حركة السير أمام المواطنين وربط المنطقة بالبلديات الأخرى.

وضمن الأعمال التي تجريها لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية بالمنطقة، فقد تم البدء في إنشاء كلية ومعهد بمنطقة هراوة الواقعة إلى الشرق من مدينة سرت بنحو 70 كم.

وهراوة هي بلدة تقع على الطريق الرابط بينها وبين النوفلية وبن جواد في منطقة “الوادي الحمر”.