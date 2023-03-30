نوفا: إيطاليا تعيّن سفيرا جديدا لدى ليبيا في يونيو المقبل

قرر مجلس الوزراء الإيطالي، بناء على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، اقتراح تكليف الوزير المفوض جيانلوكا ألبيريني سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بوتشينو جريمالدي، حسبما أكدت مصادر لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”نوفا”، أنه من المقرر أن يتولى ألبيريني منصبه كسفير لإيطاليا في ليبيا بحلول شهر يونيو المقبل، أما بوتشينو فسوف ينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.

وقبل أن يشغل منصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية، كان ألبيريني مستشارًا تجاريًا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، ثم ترأس مجموعة عمل الشراكة العالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.

علاوة على ذلك، عمل ألبيريني أيضًا في السفارة الإيطالية في الولايات المتحدة الأمريكية كمستشار وزير من 2014 إلى 2018 ومبعوثًا لسوريا ومنسقًا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ويدرس القانون الدبلوماسي والقنصلي في جامعة روما لا سابينزا.