الدوما الروسي يرحب بخطوات البرلمان الليبي لإنجاز قوانين الانتخابات

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، عبدالهادي الصغير، رفقة النائب جلال الشويهدي، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الروسي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدي ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن اللقاء تناول الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد ليونيد سلوتسكي، خلال اللقاء علي دعم مجلس النواب والحكومة الروسية لمجلس النواب الليبي.

كما أكد على ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب الليبي، وتشكيل لجنة 6-6 لإعداد قوانين الانتخابات.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المجلسين.

وكان وفد من مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، عبدالهادي الصغير، التقوا اليوم الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف.

وشهد اللقاء، تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، حيث تم التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية.

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وأكد اللقاء، الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية الروسية، ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وناقش المجتمعون، بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.