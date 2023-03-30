بلدية طبرق: لم يعد لدينا حلول للوضع الكارثي لانتشار القمامة

دعت بلدية طبرق وزراة الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة إلى معالجة الوضع الكارثي الذي تعاني منه البلدية بسبب انتشار القمامة في المدينة بعد استنفاد كافة الحلول.

وأكدت البلدية في بيان أنها لم تعد قادرة على القيام بواجباتها بسبب انخفاض قيمة الميزانية التشغيلية وتأخرها وتقادم معدات وسيارات إدارة النظافة وعدم القدرة على صيانتها وبعد المكب النهائي وعدم وجود وسائل نقل للمكب النهائي وعدم تنفيذ طريق المكب عليه.

وقالت البلدية في بيانها: “نأمل من وزارة الحكم المحلي التدخل بشكل عاجل وذلك بصرف الميزانية التشغيلية وزيادة قيمتها بما يسمح لنا بصيانة السيارات وتغطية المصروفات التشغيلية وكذلك السماح للبلدية بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص لنقل القمامة إلى المكب النهائي إلى حين وجود حلول للمشكلة وكذلك توريد عدد من السيارات لنقل القمامة إلى المكب النهائي وذلك في أسرع وقت ممكن”.