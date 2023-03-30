جوازات المنطقة الشرقية تستعرض المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطن

عقد مساعد رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية لواء فيصل محمد المحجوب بمقر مكتب جوازات بنغازي 602 اجتماعاً ضم رؤساء الفروع والأقسام والمكاتب لمكونات المصلحة بنطاق مدينة بنغازي الكبري .

واستعرض مساعد رئيس المصلحة خلال الاجتماع أمس الثلاثاء المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات .

وتطرق المحجوب خلال اجتماع ضم رؤساء الفروع والأقسام والمكاتب لمكونات المصلحة بنطاق بنغازي الكبري إلى احتياجات الفروع والأقسام والمكاتب والرقابات.

وأكد مساعد رئيس المصلحة على أهمية الضبط والربط والتقيد بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصلحة.

وشدد المحجوب كذلك على ضرورة تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطن، وأهمية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل دوري والعمل بروح الفريق.