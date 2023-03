لجنة الـ6 في الاستشاري تدعو نظيرتها في البرلمان لاجتماع الأسبوع المقبل

ليبيا – ترأس خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد أكد اختيار اللجنة عمر أبو ليفة رئيسا لها بإجماع أعضائها وتوجيه الدعوة لنظيرتها من مجلس النواب للاجتماع بالعاصمة طرابلس خلال الأسبوع المقبل سعيًا لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية هذا العام طبقًا للتعديل الدستوري الـ13.

هذا وكان مجلس الدولة الاستشاري قد اختار الأعضاء الـ6 وهم إلى جانب أبو ليفة كل من أحمد الأوجلي وحمد بريكاو وفتح الله حسين وفوزي العقاب وماما سليمان.

