ليبيا – التقى عبد الهادي الصغير النائب الثاني لرئيس مجلس النواب برئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي “ليونيد سلوتسكي”.

بيان صحفي صدر عن مجلس النواب تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تدارس الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات بين الطرفين.

ونقل البيان عن “سلوتسكي” تأكيده دعم موسكو برلمانا وحكومة لمجلس النواب مع الترحيب بالتعديل الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة “6+6”.

Shares

The post سلوتسكي لـ الصغير: موسكو ترحب بالتعديل الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية