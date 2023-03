بن عطية: على المنطقة الغربية عدم الانجرار وراء خطابات التهديد والتحشيد والعداوة وعدم الاستقرار

ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية إنه على المنطقة الغربية عدم الانجرار وراء خطابات التهديد والتحشيد والعداوة وعدم الاستقرار.

بن عطية أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “خلي المهجرين يروحو واللي عندكم معاه مشكلة اجلسوا وحلوها معه. خاصة أن هناك العديد من أمثلة الصلح بين المختلفين والمتحاربين قد أصبحت واقعاً. لماذا الاستمرار في العداوة..؟؟”.

وأكد في الختام على أن ليبيا تحتاج كل جهد وكلمة طيبة.

