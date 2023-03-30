غضب عارم في مجلس الدولة بعد اختيار لجنة 6+6

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن المجلس لم يختر أعضاء لجنة 6+6 وما جرى هو تزكية فقط لعدد من الأعضاء.

وأشار بن شرادة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن رئاسة المجلس لم تأخذ بتوصيات الأعضاء وعينت أشخاصًا آخرين.

بدورها، أعلنت عضو المجلس أمينة المحجوب رفضها آلية اختيار ممثلي اللجنة “الذين عيّنهم رئيس المجلس خالد المشري بطريقة عبثية وبمنأى عن المجلس”.

وقالت المحجوب: “لا أتوقع أن تحقق اللجنة المشتركة مع النواب أي تقدم في المسار الانتخابي لبطلان السند الذي ترتكز عليه”.

من جهته، أوضح عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن اللائحة الداخلية للمجلس تفرض أن يكون اختيار لجان التشاور مع البرلمان من الحاضرين لجلسة رسمية وليس عن طريق التزكيات.

وقال معزب: “حتى لو اعتبرنا أن هذه اللجنة لجنة مؤقتة فهي لم تٌنشأ بالتشاور بين رئاسة المجلس ورؤساء اللجان”.