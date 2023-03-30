غوقة: أتوقع فشل لجنة 6+6 والاتجاه لبدائل باتيلي

توقع نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة فشل لجنة 6+6 والاتجاه لبدائل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

أضاف غوقة في تصريحات صحفية: “نشهد إسراعًا في اتخاذ بعض الخطوات وشهدنا ذلك طيلة الفترة السابقة، وباثيلي تحدث عن أنه دائما يوجد بديل في حالة إخفاق النواب والدولة في التوصل لاتفاق بشأن القوانين الانتخابية.”

وتابع قائلًا أن باثيلي منح مهلة للمجلسين حتى يونيو المُقبل (شهرين) لإنجاز القوانين الانتخابية، و النواب والدولة لن ينجحا في إرساء أي قوانين للانتخابات لأن كل الإشكاليات في الإعلان الدستوري رُحلت إلى هذه لجنة 6+6.

واختتم قائلًا: “لا أعتقد أنه سيكون هناك توافق بين أعضاء هذه اللجنة طالما لم تكن هناك نتيجة داخل مجلس النواب مجتمعًا للخروج بقاعدة دستورية، و ضغط باثيلي هو الذي قاد إلى أن يتحرك مجلس الدولة ويُسمي أعضاء بلجنة 6+6.”