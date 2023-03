وزير العمل بحكومة الدبيبة يناقش سير العمل بالوزارة ومتابعة الالتزام بالحضور والإنصراف

ليبيا – ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الرضا، أمس الأربعاء بديوان الوزارة في طرابلس، الاجتماع الدوري العادي لوزارة العمل والتأهيل، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وناقش الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سير العمل بالوزارة ومعالجة الصعوبات والمختنقات التي تواجه الإدارات والمكاتب، ومتابعة الالتزام بالحضور والإنصراف، وتحديد عدد الموظفين الفعليين لضمان سير العمل المطلوب بالتنسيق مع مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة قرارات اللجان المكلفة بالمهام غير المنجزة خلال عام 2023، وتحديد الأسباب التي حالة دون إكمال مهامها، وبحث خطة العمل المقترحة لسنة 2023 من قبل الإدارات والمكاتب.

وتناول الاجتماع التقرير السنوي للربع الأول من العام 2023، إضافة إلى التأكيد على آلية التواصل الإلكتروني بين إدارات ومكاتب الوزارة والجهات التابعة لها.

